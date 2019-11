Geraardsbergen start met telefonisch meldpunt tegen eenzaamheid

Om het heersend taboe dat rond eenzaamheid hangt te doorbreken, gaat de stad de straat op. "We gaan bij 2.000 oudere inwoners, boven de 75, aanbellen. We willen met hen een gesprek aangaan. Enkel zo komen we te weten wat er echt leeft. Op die manier willen we het meldpunt ook kenbaar maken, zodat ze weten waar ze terecht kunnen."



Buddysysteem

Geraardsbergen wil niet wachten om maatregelen te nemen tot er meldingen binnen komen. "We beginnen sowieso al met een buddysysteem. Dat betekent dat elke inwoner van Geraardsbergen zich kan opgeven als vrijwilliger en zo in contact kan komen met iemand die (soms) eenzaam is. Zo willen we het sociale isolement doorbreken", verklaart Vangeyte. Buddy's kunnen bijvoorbeeld sporten, uitstapjes doen of gewoon een koffie drinken met iemand die daar nood aan heeft.

'Roadtrip van de Mattentaart'

Op dit moment loopt er in de stad al een bijzonder project om eenzame mensen opnieuw te betrekken bij het dagelijks leven: 'Roadtrip van de Mattentaart'. Mensen van de stad trekken, samen met een mattentaartbakker en vrijwilligers, naar woonzorgcentra, wijken, cafés... Daar organiseren ze een grote mattentaartproeverij waar iedereen uit de wijde omgeving op uitgenodigd wordt. "We merken dat de mattentaart verbondenheid schept tussen onze inwoners. Ze leren erover bij, praten erover en halen ook herinneringen op. Het creëert ook gezelligheid. Zo start een gesprek. Later gaan mensen ook makkelijker over andere dingen die hen bezig houden praten, zoals eenzaamheid", zegt Vangeyte.

Campagne om eenzaamheid op te sporen

Eenzaamheid is, niet alleen in Geraardsbergen, een onderschat probleem. Het is zo goed als onmogelijk om uit te maken hoeveel mensen ermee geconfronteerd worden. Toch wil de stad dat proberen in kaart te brengen. "Er komen campagnes in alle 16 deelgemeenten om mensen beter in te lichten over eenzaamheid. Wat is het? Hoe merk je het op? Wat kan je er eventueel zelf aan doen? Op die manier hopen we dat inwoners vlugger op ons toestappen, niet alleen als ze er zelf mee geconfronteerd worden maar ook als ze merken dat het fout loopt bij iemand uit de omgeving."

Niet enkel voor de ouderen

Geraardsbergen legt de nadruk in de eerste plaats op eenzaamheid bij ouderen maar geeft toe dat het probleem ook bij jongeren groeit. "We moeten ergens beginnen en we zitten met een sterk vergrijzende bevolking. Eén op de vijf inwoners van Geraardsbergen is ouder dan 65. Daar kan eenzaamheid snel optreden door ziekte of zwakke gezondheid, het wegvallen van een dierbare... Ook jongere inwoners kunnen gebruik maken van het meldpunt." Wanneer het nieuwe meldpunt er precies zal zijn, is nog niet bekend.