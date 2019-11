Gevangene dient strafklacht in over onmenselijke omstandigheden: "Ratten kruipen over zijn lichaam"

Want volgens Scheerlinck gaat het verder dan enkel problemen met ongedierte. "Mijn cliënt mag ook maar maximaal één keer per week douchen. En hij wordt aangesproken in het Frans, maar spreekt enkel Nederlands. Het zijn problemen die al jaar en dag gekend zijn bij de gevangenis. En wie niet horen wil, moet voelen."

Ons land is in het verleden al veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de manier waarop gedetineerden opgesloten worden, maar toen ging het niet om een strafklacht. Het is immers maar sinds vorig jaar mogelijk om een strafklacht in te dienen tegen de Belgische overheid.