Goederentrein en vrachtwagen botsen in Zeebrugge, trucker komt met schrik vrij

Het ongeval gebeurde aan de overweg ter hoogte van de Margareta Van Oostenrijkstraat in Zeebrugge. Er raakte gelukkig niemand gewond en er waren ook geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein. Het goederenverkeer op de spoorlijn is wel onderbroken en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft nog uren werk om de schade te herstellen. "Voor de treinreizigers is er geen impact", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Want het gaat enkel over lijnen waarover goederentreinen rijden. De spoorbundel Ramskapelle is nu niet beschikbaar. Pelikaan wel. We hopen de problemen zo snel mogelijk op te lossen."