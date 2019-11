Griekenland wil vluchtelingenkampen op eilanden vervangen door gesloten kampen

Griekenland wil drie vluchtelingenkampen ontruimen en de vluchtelingen onderbrengen in gesloten kampen. In de drie kampen op de eilanden Lesbos, Samos en Chios samen verblijven nu meer dan 27.000 mensen, op een totale capaciteit van 4.500. Met de gesloten kampen zal de capaciteit dus verdrievoudigd worden.

"De prioriteit nu is de eilanden ontlasten", aldus de coördinator van de regering voor migratie, Alkiviadis Stefanis, tijdens de persconferentie.

De twee andere kampen, op Kos en Leros, zullen gerenoveerd en uitgebreid worden. Op die eilanden is de situatie naar verluidt minder dramatisch. Daar verblijven nog eens 5.000 mensen.

De Griekenland-correspondent van Der Spiegel, Giorgos Christides, tweet dat Athene plant 20.000 asielzoekers over te brengen naar het vasteland tegen eind dit jaar. De regering van Kyriakos Mitsotakis is al bezig honderden asielzoekers over te brengen naar het continent, maar op het Griekse vasteland wordt daarover gemord.

De vier afgelopen maanden zijn 40.000 mensen aangekomen in Griekenland, meldt de Griekse overheid. Vorig weekend zijn op de vijf Griekse eilanden meer dan 1.350 mensen aangekomen. In een recent interview met de Duitse krant Handelsblatt haalde premier Mitsotakis uit naar de Europese Unie, die "het probleem negeert". "Dit kan zo niet blijven duren", aldus de Griekse premier.