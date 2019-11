Groenere kerkhoven in Sint-Pieters-Leeuw: het onkruid te slim af

"Het is steeds moeilijker om onkruid te wieden op de begraafplaatsen omdat er geen pesticiden gebruikt mogen worden. Daarom is het gemakkelijker en mooier om begraafplaatsen 'groener' te maken," zegt Andy Malengier, de landschapsarchitect, die de vijf begraafplaatsen ontwerpt.

Groene oases

Er komen verharde hoofdpaden in grind en de zijpaden met gras. Maar er komen ook bomen, perken met hoog gras en meer bloemen. De bedoeling is om de begraafplaatsen meer op een park te laten lijken. "We willen de grijze kerkhoven omtoveren tot groene oases die meer rust geven aan de bezoekers. Dat we het onkruid zo buitenspel zetten is mooi meegenomen," zegt Andy Malengier.

Gisteravond vonden al twee info-avonden plaats over de herinrichting van de kerkhoven van Ruisbroek en Zuun.