Grootste staking ooit bij ziekenhuispersoneel in Nederland

Volgens Ad Melkert, de voorzitter van NVZ, moet de politiek met meer geld over de brug komen om de gevraagde loonsverhogingen mogelijk te maken. Melkert zegt dat de ruimte te beperkt is voor de ziekenhuizen om de lonen zelf te verhogen. "Dat kan iedereen zien die leest hoe de financiële situatie van ziekenhuizen is. We zitten in een te krappe jas, maar misschien zit er ergens in de plooien nog wat ruimte."