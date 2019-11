Dakbrand Paleis 5 op de Heizel geblust

In Paleis 5 op de Heizel in Brussel is er vanmorgen een brand uitgebroken. De brand ontstond tijdens werkzaamheden op het dak en ging gepaard met een dikke zwarte rookpluim die van ver te zien was. De brand is intussen geblust.

In het Paleis was er geen activiteit aan de gang. Enkele medewerkers die de volgende tentoonstelling aan het voorbereiden waren, zijn geëvacueerd.

Door de bluswerken zijn enkele tientallen vierkante meters van het dak beschadigd en is er water binnengesijpeld. De landbouwbeurs die er volgende week gepland staat, komt niet in het gedrang.