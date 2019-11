Intolerant voor antiabortus, tolerant voor antivreemdelingen: moet er naar "het volk" geluisterd worden? 

Vandaag zijn de meningencorridors nog afgescheiden door schuttingen. Vandaar dat schuttingtaal gebruikelijk is geworden: men schreeuwt elkaar over de schutting toe. Ik vrees een moment van eensgezindheid. Want als het waar zou zijn dat wel "naar het volk moet worden geluisterd" maar niet naar de vertegenwoordigers van levensbeschouwingen en vertooggemeenschappen om te weten hoe wij onze samenleving moeten inrichten, dan vallen straks de schuttingen omver.

Als mijn "geluk" wordt of zou kunnen worden gehinderd, heeft mijn zelfbeschikking het recht om in het geweer te komen. Het correcte denken over leven en dood dat ooit incorrect was, zou wel eens kunnen leiden tot een incorrect denken over vreemden en armoede, sociale vraagstukken en asiel.

De koerswending van 180 graden van ons ethisch denken over abortus en euthanasie ontstond door verheffing van de zelfbeschikking tot hét dogma van het nieuwe morele denken. Die zelfbeschikking gaat over meer dan mijn autonomie. Waar vroeger de moraal uitging van mijn houding jegens de ander, is vandaag het uitgangspunt: hoe voel ik me en wat wil ik dat anderen voor mij doen of betekenen? Daardoor wordt ongewild de ander ondergeschikt aan mij.

Steunt die ethische koerswijziging in alle gevallen op voortschrijdend inzicht? Of was het ook de voortschrijdende propaganda voor een andere dan de voorheen correcte visie die de geesten heeft bewerkt? Zou het dus niet kunnen dat het voortschrijdende bombardement van andere dan correcte meningen over asiel en migratie ooit van het incorrecte gedachtegoed een politiek correct denken maakt? Is "luisteren naar de stem van het volk" dan wel de goede manier om ermee om te gaan?

Het kan geen kwaad om even stil te staan bij die merkwaardige spagaat in ons denken over vrijheid van meningsuiting: voor antiabortus intolerant, voor antivreemdelingen tolerant. Waren de huidige "politiek correcte" meningen over leven en dood ook niet ooit behoorlijk incorrect?

We leven vandaag in wat je kunt noemen een meningenstrijd. We vinden dat alles moet kunnen gezegd. Tegelijk weten we dat niet alles wat gezegd wordt, correct is. Maar over wat dan wel correct en wat niet, drijven de meningen uit elkaar.

