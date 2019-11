Dit jaar al 8.000 boetes uitgeschreven op Turnhoutsebaan in Borgerhout, hoe lossen we die verkeersjungle op?

Te veel bij elkaar

Al jarenlang is de Turnhoutsebaan in Borgerhout een verkeersjungle. Je vindt er alle vervoerstypes dicht bij elkaar: vele auto's, een trambedding, fietsers opgepropt op een smalle strook en vaak veel voetgangers. De politie registreerde daar dit jaar al 8000 boetes. Het gaat dan bijvoorbeeld om boetes voor dubbel parkeren, inhalen via de bedding van trams en bussen en asociaal verkeersgedrag. Aan de cijfers te zien, lijkt er niets te veranderen.

Keuzes maken

Hoe lossen we het probleem van de grote stroom van verkeer op? Volgens Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde moeten we kijken naar de rol van infrastructuur. "Als mensen hun gedrag nog altijd niet aanpassen ondanks alle boetes moet je kijken of het daar wel goed is aangelegd." Daarom zijn keuzes maken volgens De Dobbeleer de oplossing. "Ofwel schaffen we de tram af ofwel remmen we het autoverkeer af. We zouden dan bijvoorbeeld de auto's een andere route kunnen opsturen om de stad in te geraken."