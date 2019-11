In beroep lichtere straf voor Genkse ex-schepen Ali Caglar voor passieve corruptie

Van de correctionele rechtbank kreeg Ali Caglar eerder 18 maanden met uitstel voor passieve corruptie. In beroep is dat 12 maanden geworden. Hij wordt ook 5 jaar uit zijn rechten ontzet, in eerste aanleg was dat nog 10 jaar.

Straffen met zware gevolgen

Volgens zijn advocaat Jo Daenen heeft het Hof van Beroep rekening gehouden met de duur van het proces: "De feiten dateren voornamelijk van 2012. We zijn nu 2019. Dat heeft meegespeeld om de straffen te verlichten. Maar het blijven straffen met zware gevolgen. Want dat mijn cliënt ontzet is uit zijn burgerrechten, betekent dat hij de volgende 5 jaar geen politieke mandaten kan opnemen."

Ook de twee andere personen in de zaak, de Nederlandse ondernemer en de ex-president van de Genkse Hells Angels, kregen nu een lichtere straf.