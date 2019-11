"In de naam van de Vader, de Zoon en Baby Yoda"

Baby Yoda is een van de personages die geïntroduceerd werden in de tv-serie "The Mandalorian" op streamingplatform Disney+, dat op 12 november in de VS gelanceerd werd. De serie vindt plaats in het 'Star wars'-universum, met Jon Favreau als regisseur - Favreau is vooral gekend van de bioscoopfilms "Iron Man" en "The lion king" -, en met onder meer Nick Nolte en Werner Herzog als acteurs.