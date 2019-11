Israëlische regeringsvorming: Benny Gantz gooit handdoek in de ring

Benny Gantz had dinsdagavond nog een gesprek met premier Benjamin Netanyahu, maar het leek er toen al niet op dat er een doorbraak zou komen. De extreemrechtse Avigdor Lieberman, die een sleutelrol speelt in de mogelijke vorming van een coalitie, heeft woensdag alvast duidelijk gemaakt dat hij noch Netanyahu, noch Gantz zal steunen.

De Knesset heeft nu 21 dagen de tijd om een meerderheid van 61 parlementsleden te vinden die een kandidaat-premier steunt. Gantz, Netanyahu of elk ander parlementslid hebben dan 14 dagen de tijd om een regering te vormen. Maar als geen enkel Knesset-lid de nodige steun verzamelt, of er niet in slaagt een nieuwe regering te vormen, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen.

"Met de huidige stand van zaken zijn we op weg naar nieuwe verkiezingen", zei Lieberman, leider van het nationalistische Israël Ons Thuis, eerder op de dag. Lieberman zegt een regering van nationale eenheid te verkiezen.

Israël trok in april naar de stembus, en in september opnieuw. Het resultaat van september maakte de vorming van een regering nog moeilijker, omdat Gantz of Netanyahu geen meerderheid behaalden. Gantz zegt een grote coalitie te verkiezen, maar niet met het Likoed van Netanyahu. De huidige premier riskeert nog altijd een proces over corruptie. Begin volgende week wordt de beslissing daarover verwacht van de Israëlische procureur-generaal.

Gantz kreeg de kans een regering te vormen nadat Netanyahu niet genoeg steun kreeg voor zijn voorkeurscoalitie. Hij had 29 dagen de tijd.