Jan Jambon (N-VA) kaart Hongkong voorzichtig aan in China: "Straffe taal zou niets aan de situatie veranderd hebben"

Minister-president Jan Jambon had vorige week in het Vlaams Parlement beloofd dat hij de situatie in Hongkong zou aankaarten in China. Jambon is deze week met een delegatie van ruim 600 Belgische bedrijven, en onder leiding van prinses Astrid, in China voor de grootste Belgische handelsmissie ooit.

Jambon zegt nu dat hij tijdens de eerste dag van de missie de gelegenheid gevonden heeft om de situatie in Hongkong aan te kaarten, zij het voorzichtig. “Het is in de eerste plaats een handelsmissie. De eerste opdracht is hier om bedrijven in contact te brengen.”