Kijken naar landschappen: dé manier om rust te vinden

"Landschap na de storm" is waarschijnlijk een van de eerste werken geschilderd vanuit zijn hoge huis op de heuvel in de Vlaamse Ardennen. De Saedeleer had de villa in Engelse cottage-stijl nog maar net betrokken met zijn gezin. Vanuit de grote ramen van de woning had hij een indrukwekkend uitzicht op de heuvels bij Etikhove. Wat hij zag, zou vaak opduiken in de productieve periode die volgde.

"Landschap na de storm" is geschilderd op een bijna vierkant formaat van 85 x 95 cm. Het ideale formaat om veel plaats te geven aan het hemelruim, om een gevoel van ongrijpbare verte te geven. De lucht spreidt zich als een mantel over de aarde, de onweerswolken wegen op het land. De Saedeleers landschappen waren een symbiose van lucht en land. Menigmaal gebruikte hij weersverschijnselen om zijn landschap extra karakter te geven, van sneeuw en rijm tot mist en storm. Zouden wolkendeskundigen "Landschap na de storm" aan een onderzoek onderwerpen, ze zouden er mogelijk een rolwolk of "cumulonimbus arcus" in herkennen. Zulke wolken staan meestal voor zwaar onweer.