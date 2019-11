Kroongetuige beschuldigt president Trump: "Ik voerde bevelen uit om Oekraïense president onder druk te zetten"

Gordon Sondland is een ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Europese Unie. Hij is als kroongetuige ondervraagd in het impeachment-onderzoek dat loopt naar president Trump. "Sondland kreeg de ambassadeurspost in Brussel omdat hij een grote geldschieter was in de verkiezingscampagne van president Trump. Hij is nu een kroongetuige omdat hij de boodschapper van Trumps wensen was tegenover het Oekraïense regime," aldus Björn Soenens, VRT NWS-correspondent in de VS.