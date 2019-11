"Debat tussen Johnson en Corbyn zet campagne niet in vuur en vlam, geen van beiden kon doorbraak forceren"

"Dit debat ging tussen twee onbeminde leiders. Johnson is de minst populaire regeringsleider in decennia, Jeremy Corbyn is de minst populaire oppositieleider, sinds ze begonnen met dit soort dingen te meten. En dat merkte je. Het publiek barstte in lachen uit, toen de presentator vroeg aan Johnson hoe belangrijk het is de waarheid te spreken. En je kreeg een vergelijkbare reactie, toen Corbyn weer geen antwoord gaf op de vraag of hij nu voor of tegen brexit is."