Ook als informateur Magnette (PS) een regering op de been krijgt, blijft de kiezer gedesillusioneerd achter

Voor de partijvoorzitters ligt dat anders. In hun hoofden spoken de volgende verkiezingen al. Uiteraard is de wil om te besturen de bestaansreden voor elke politieke partij en daarom willen de meeste partijen ook niets liever dan meewerken aan een nieuwe regering.

Toch is het niet zo simpel. Partijvoorzitters doen in deze fase aan een soort politiek koorddansen dat een moeilijk evenwicht vergt tussen constructief meewerken en je verkiezingsprogramma blijven uitdragen. Iedereen wil wel mee aan tafel, maar wel met harde eisen en ultimatums. Ze kunnen het niet laten om in interviews boude uitspraken te doen en hun grenzen duidelijk in het zand te trekken.

Expert in socialemediacampagnes Reinout Van Zandycke vertelde zondag al in De Zevende Dag dat de campagne voor de volgende verkiezingen al lang gestart is of toch zou moeten zijn. De Belgische politiek is inderdaad in een staat van permanente campagne terechtgekomen. Als je er bijvoorbeeld de Facebookpagina’s van de Vlaamse partijen bij neemt, dan merk je al gauw dat het soort berichten en de frequentie nauwelijks gedaald zijn.