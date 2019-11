Meer dan tien jaar nadat de uitheemse roofdieren uitgeroeid zijn, zijn de darwinvinken nog steeds erg schichtig

Uit de studie blijkt dat de angstige reacties van de vinken - wat bekend staat als antipredator gedrag - nog verschillende generaties lang volgehouden werden nadat de bedreiging verdwenen was. Dat zou kwalijke gevolgen kunnen hebben voor het overleven van de vinken.

De studie van doctor Kiyoko Gotanda, een zoöloog aan de University of Cambridge, is een van de eerste die kijkt naar de manier waarop soorten hun gedrag aanpassen na de uitroeiing van invasieve predatoren of roofdieren.

Het onderzoek spitste zich toe op één soort van de iconische vinken van Charles Darwin, de kleine grondvink, Geospiza fuliginosa. Gezien de geschatte levensduur van grondvinken, is het onwaarschijnlijk dat de vinken die vandaag nog leven, dezelfde vogels zijn die oorspronkelijk de reactie ontwikkeld hadden om zich te beschermen tegen roofdieren.

"Dit verrassende resultaat doet veronderstellen dat wat het ook is dat dit angstige gedrag beïnvloedt, ingewikkelder is dan enkel de aanwezigheid of afwezigheid van invasieve roofdieren", zei Gotanda.