Minder nieuwe hiv-besmettingen maar wel bij een meer diverse groep

“Vroeger zagen we dat 70 procent van de homo’s die met hiv besmet werden, Belg waren, nu is dat 50 procent. Het aantal nieuwe besmettingen onder Belgische homo’s is dus gezakt, maar we merken meer besmettingen onder mensen uit Latijns-Amerika en Azië. Daarbij valt vooral het toenemende aantal Brazilianen en Venezolanen op. Onder de nieuw besmette Europeanen, zien we vooral Fransen en Nederlanders", zegt Boris Cruyssaert.

"We hebben hier niet echt een verklaring voor", zegt Cruyssaert. “We vragen dus meer onderzoek. Als we de besmettingscijfers verder naar beneden willen krijgen, zullen we gericht campagne moeten kunnen voeren. In elk geval zullen we moeten werken met een combinatiepreventie.”

Zo’n combinatiepreventie bestaat uit verschillende facetten zoals het sensibiliseren rond condoomgebruik en PrEP, het aansporen tot snel testen na risico’s en mensen met hiv meteen behandelen bij een positieve diagnose, zodat het virus niet doorgegeven kan worden.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: