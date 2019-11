Israël bombardeert Iraanse en Syrische militaire doelwitten in Syrië: 11 doden

In de nacht van maandag op dinsdag waren in de omgeving van de luchthaven van Damascus ook al explosies te horen. Het staatspersagentschap Sana gaf geen verdere informatie, maar volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten had het Israëlische leger vijf raketten op het zuiden van Damascus afgevuurd.

De Israëlische luchtmacht heeft in het verleden al herhaaldelijk doelwitten in Syrië aangevallen. De bombardementen zijn volgens waarnemers gericht tegen strijdkrachten die banden hebben met Iran. Israël zou zo willen verhinderen dat zijn aartsvijand zijn militaire invloed in Syrië nog verder uitbreidt. Iran ondersteunt in de Syrische burgeroorlog de regeringstroepen van president Assad.