Polsbandje in ziekenhuis Sint-Truiden slaat alarm als patiënt verdwaalt of valt

In het polsbandje dat patiënten dragen zit een gps-tracker, en zo kan op elk moment gekeken worden waar de patiënt zich bevindt in het ziekenhuis. Er kan ook een veilige zone ingesteld worden, voor mensen die bijvoorbeeld verward zijn. Als ze de zone verlaten, wordt een alarmsignaal verstuurd naar de smartphone van de verpleegkundige. En ook bij een val krijgt die verpleegkundige meteen een signaal. Miet Driesen van Sint-Trudo: "Het gaat over mensen die zich op een onverwachte plek bevinden of te lang op een plaats zijn, wat abnormaal is." De tracker meet ook hoogteverschillen. "Zo wordt een abnormale beweging, zoals een val, ook meteen gedetecteerd."

App

Op de smartphone staat niet alleen waar het probleem is, maar ook wie bij de patiënt is. "Zo vermijden we dat er ineens twee verpleegkundigen bij de patiënt staan", zegt Driesen. Het is ook niet de bedoeling dat de bewegingen van de patiënten de hele tijd gevolgd worden. "Het is enkel voor hun veiligheid bedoeld, niet om hen de hele tijd te monitoren."

De komende drie maanden wordt het systeem uitgetest en verfijnd. Op dit moment nemen 2 patiënten op de geriatrische afdeling deel aan het project. Maar op termijn kan het in het hele ziekenhuis gebruikt worden.