Roméo Elvis speelt deze zomer thuismatch op Couleur Café

Roméo Elvis, die geboren is in Ukkel en in Linkebeek woont, stond in 2017 al eens op het podium van Couleur Café.

Dit jaar bracht hij zijn eerste studioalbum uit, "Chocolat". Er staan samenwerkingen op met de Brusselse rapper Zwangere Guy en de Britse zanger Damon Albarn, bekend van Blur en Gorillaz. Zijn laatste passage in ons land dateert van april. Toen stond hij in Vorst Nationaal. Ondertussen is hij bezig met Frankrijk te veroveren.

Wie er van de zomer bij wil zijn op Couleur Café, kan zich vanaf vandaag al een ticket aanschaffen.