Rudi Vranckx over de Belgische IS-weduwen in Turkije: "Het is nu wachten tot ze zichzelf gaan aangeven"

Wat gaat er nu gebeuren met de IS-weduwen?

Uiteraard weten wij niet wat de twee IS-weduwen nu gaan doen. Waar ik mij op kan baseren, zijn de gesprekken die ze zelf voerden. Ze vragen al anderhalf jaar om terug naar België te komen. Ze hebben zelf een rechtszaak gestart om in België hun straf te komen uitzitten, omwille van hun kinderen.

Er zijn intussen al een drietal Belgische vrouwen die ontsnapt zijn, getraceerd in Turkije. Er waren zeven of acht Belgische IS-gevangenen uit Koerdische kampen ontsnapt in Syrië, onder wie twee mannen. Waar die zich bevinden, weten we niet. Op dit ogenblik zitten er nog 27 vrouwen, 40 kinderen en 15 mannen in kampen in het noorden van Syrië. Wat we weten en wat het recente verleden ons leert, is dat zo een probleem niet vanzelf verdwijnt. Vroeg of laat krijgen we dat opnieuw op ons bord.

