Soulwax genomineerd voor Amerikaanse Grammy Award: "Dit is echt onwezenlijk"

De Belgische band Soulwax is genomineerd voor de Grammy Award voor "best remixed recording" voor hun bewerking van het nummer "Work it" van Marie Davidson.

De belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen worden eind januari uitgereikt in Los Angeles. "Het is heel bizar. Ik kreeg allemaal sms'en van mensen uit Amerika. We dachten dat het een grapje was, maar het blijkt echt", zegt Stephen Dewaele in "Eva De Roo" op Studio Brussel.

"Ik ben al twintig minuten aan het bellen met mensen. Het is onwezenlijk. We zitten gewoon in onze studio in Gent", aldus Stephen Dewaele. Het gebeurt niet vaak dat Belgen genomineerd worden voor de Grammy Awards. Die eer viel onder anderen Gotye en Toots Thielemans in het verleden te beurt.