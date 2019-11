Spoorbazen: "Honderden miljoen extra nodig om spoornet up-to-date te houden" 

Ook Sophie Dutordoir vraagt extra geld. "Als we voortdoen op basis van de huidige dotatie, verwachten we een tekort van 1,3 miljard euro tegen 2030 in het kader van de investeringen die we moeten doen", stelde de NMBS-topvrouw in de commissie. Het gaat dan om geld om stations af te werken, perrons te verhogen, het veiligheidssysteem ETCS verder te installeren ...

Beide toplui benadrukten nog dat de inspanningen van de voorbije jaren binnen de bedrijven resultaat opleveren. "Er is een positieve trend ingezet", aldus Dutordoir. Zo ligt de stiptheid dit jaar (90,7 procent tot en met oktober) beduidend hoger dan in dezelfde periode in 2018 (87,2 procent). En de reizigersgroei versnelt nog: dit jaar zou de toename meer dan 4 procent bedragen, na +3,7 procent in 2018. Ook de klantentevredenheid volgt, aldus nog Dutordoir. Vorig jaar gaf maar 60 procent van de reizigers de NMBS een score van minstens 7 op 10. Dit jaar is dat 67 procent (tot eind september).