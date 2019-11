Stad Brugge investeert nog 110.000 euro in "verouderd" Jan Breydelstadion

De stad Brugge heeft de samenwerking met voetbalteams Club Brugge en Cercle Brugge vernieuwd tot 2023. De teams mogen tot die tijd in het Jan Breydelstadion blijven voetballen. De stad investeert wel zo'n 110.000 euro in het stadion: "We hebben 14.000 euro vrijgemaakt om het beton te verstevigen en zo'n 96.000 euro om de elektriciteit te vernieuwen zodat het stadion veilig blijft", vertelt schepen van Sport Franky Demon aan Radio 2 West-Vlaanderen. Ook Club en Cercle gaan samen 40.000 euro investeren in het stadion.

Eind dit jaar meer nieuws

Intussen blijft Club Brugge wachten op meer nieuws rond het nieuwe stadion. Dat zou langs de Blankenbergse Steenweg moeten komen maar door protest van onder meer vzw Groen en enkele projectontwikkelaars, krijgt het project voorlopig geen vergunning: "De raad van vergunningsbetwistingen zal tegen eind dit jaar een uitspraak doen over de milieuvergunning. Als dat positief is, kan Club Brugge in principe een bouwaanvraag indienen voor die plek", vult schepen Demon nog aan.