Personeel AB InBev legt 24 uur lang het werk neer

Dat die problemen niet opgelost geraken wijt de vakbondsman onder meer aan de grote wisseling in het management van AB InBev. "Om de twee jaar komen er andere personen in functie waardoor er niemand verantwoordelijkheid wil opnemen en iedereen voor deze problemen steeds verwijst naar het verleden of de toekomst. Wij eisen een oplossing en willen dat de directie de problemen niet langer minimaliseert."

Normaal gezien staat er morgen een overleg gepland met de directie. "We willen hiermee tonen dat het voor ons menens is", zegt Croonenborghs. "Morgen zullen we zien of de directie het signaal begrepen heeft. Voorlopig is het 24 uur, maar als we morgen nul op het rekest krijgen, zullen we ons zeker beraden over verdere acties."