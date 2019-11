Stemming over verlenging abortustermijn toch niet voor vandaag

Tegenstanders vinden dat het voorstel ondoordacht is, dat het er te snel wordt doorgeduwd zonder publiek debat. Ze geven ook aan dat een abortus op 18 weken een stuk ingrijpender is.

"Een ethisch debat verdient dat je kwesties langs alle kanten bekijkt. 18 weken betekent dat de foetus al volledig ontwikkeld is behalve de longcapaciteit. Ik zeg niet dat je de discussie niet moet durven voeren of abortus dan nog kan. Maar je moet de discussie breed voeren, in de publieke opinie, jaren als het moet", aldus Valerie Van Peel (N-VA).

Els Van Hoof (CD&V) sluit zich daarbij aan. "De voorstellen geven geen bescherming aan de vrouw en ook niet aan het ongeboren leven. Het evenwicht tussen de zelfbeschikking van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven dreigt onderuit gehaald te worden."

Ook Marijke Dillen van Vlaams Belang kan zich niet vinden in de gang van zaken. "18 weken is ongeveer de helft van de zwangerschap. Op dat ogenblik voelt de vrouw al beweging. Dergelijk onbeschermd hulpeloos levend wezen doden in de moederschoot is voor onze fractie onaanvaardbaar."