Triest beeld: reiger verstikt in visdraad

Tragisch

Nils Iwens was met de fiets op weg toen hij in de Leuvense vaart iets in het water zag drijven. "Ik ben de houten palen opgeklommen om bij de reiger te komen", vertelt Nils, voorzitter van de Mechelse kern van Natuurpunt. Zijn ontzetting was groot toen hij zag waaraan de blauwe reiger gestorven was. De reiger zat door de visdraad met zijn poot vast aan zijn snavel. “Hij moet een vis met visdraad hebben opgegeten en vervolgens hebben geprobeerd om met zijn poot de draad weg te krijgen", legt Iwens. Nils wil het skelet van de reiger mét de visdraad zoveel mogelijk tonen. Mogelijk krijgt de reiger een plaats in een bezoekerscentrum van Natuurpunt.