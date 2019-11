Vlaams Parlement debatteert over De Lijn: verdient management een trap onder de kont?

"Jullie moeten heel goed samenwerken, denk ik", vindt Mercedes Van Volcem (Open VLD). Zij wijst erop dat laadpalen plaatsen niet altijd evident is. "Er is een ruimtelijk plan voor energievoorziening nodig. Een laadstation installeren midden in een historische stad is niet gemakkelijk. Dit is geen wandeling in het park."

Minister Peeters erkent dat wat in Gent en Brugge is gebeurd geen goed voorbeeld is. "We moeten samenwerken op alle vlakken", vindt ze. "Elkaar zwart maken in de pers draagt daartoe niet bij." Is dit laatste een boodschap aan haar collega Zuhal Demir?

In elk geval is het ook al opmerkelijk dat Peeters aangeeft dat ze niet op de hoogte was van de problemen in Gent en Brugge. Hoe dan ook wil ze De Lijn en het Gentse stadsbestuur rond de tafel brengen om uit de impasse te raken.

