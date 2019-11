Vlaamse stemmen van Anna en Elsa: ""Frozen 2" staat bol van het feminisme"

"Wij hebben elkaar niet in het echt gezien toen we "Frozen 2" moesten inspreken", lachen Aline Goffin en Elke Buyle in "Start je dag". De twee Antwerpse actrices verzorgen de Vlaamse stemmen van Anna en Elsa. De prinses en koningin uit de succesvolle Disneyfilm "Frozen" die vandaag een vervolg krijgt in de bioscoop. "Jaren geleden hebben wij voor de eerste "Frozen" auditie gedaan in België. Die opnames zijn naar Amerika gestuurd en Disney heeft geoordeeld of onze stemkleur paste bij Anna of Elsa", zegt Elke Buyle. "Wij konden toen echt niet inschatten wat voor een succes die film zou krijgen", pikt Aline in. "Soms als ik met kindjes samenwerk zeggen ze wel eens: Tiens, jouw stem ken ik ergens van."

Frozen feminisme

Wat mogen de fans volgens de Antwerpse Anna en Elsa verwachten van "Frozen 2"? "Je zal het niet geloven maar ik heb de film zelf nog niet helemaal gezien", lacht Aline Goffin. "Ik heb als Anna heel grappige maar ook heel donkere scènes ingesproken. Ik ben dus superbenieuwd naar het resultaat", zegt ze. Elke Buyle, de stem van Elsa, pikt in: "Wat mij heel erg aanspreekt is het feminisme waarvan "Frozen 2" doorspekt is. Elsa en Anna hebben echt niemand nodig om hun mannetje te staan tijdens dit gigantische avontuur."

Traantjes bij Ward

In "Spits" bij David bekende onze filmreporter Ward Verrijcken dan weer dat hij een grote fan is van de ijswereld van "Frozen". "De filmzaal zat vol serieuze filmjournalisten toen ik "Frozen 2" voor het eerst zag. Zij waren zich aan het voorbereiden op de interviews maar ik zat vol ongeduld te wachten op de eerste rij. Ik moet toegeven dat ik het na drie minuten emotioneel al even moeilijk kreeg", bekende Ward. Naar eigen zeggen moest onze filmreporter tijdens de film maar liefst vijf keer een traantje wegpinken.