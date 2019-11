 "Vlieg met me mee naar de regenboog": CD&V en Open VLD vallen in de armen van Paul Magnette (PS)

In de Wetstraat 89, bij CD&V, overschaduwde uiteraard de voorzittersrace een beetje het partijbureau. Maar wat daar gezegd is, is niet zonder betekenis. Hoewel in de Vlaamse fractie de weerstand tegen een regenboogcoalitie stevig blijft, is de Kamerfractie meer overtuigd. En uiteindelijk is het niet aan de fracties, maar aan de top om te beslissen.

Maandag bleek op het bureau vooral dat die top (Hilde Crevits, Wouter Beke en Koen Geens) in alle ernst de deur openzet voor Magnette. Bij CD&V, dat al maanden kampt met een machtsvacuüm, is het uiteraard nooit 100 procent zeker wat nu gemeend is en wat geveinsd wordt. Maar meerdere bronnen wijzen erop, al dan niet met enige verbittering, "dat de bocht is ingezet". "We gaan naar die regenboog, zoveel is duidelijk", zo weet een insider.