Voor het eerst suikers gevonden in meteorieten, aanwijzing voor oorsprong van het leven

Een blijvend mysterie in verband met de oorsprong van het leven is hoe biologie voortgekomen kan zijn uit niet-biologische chemische processen.

DNA is de blauwdruk voor het leven en bevat de instructies voor het maken en het laten functioneren van een levend organisme. RNA is echter ook een drager van informatie, en veel onderzoekers denken dat RNA eerst ontstaan is en later vervangen werd door DNA. Dat komt omdat RNA een aantal dingen kan die DNA niet kan. RNA kan kopieën maken van zichzelf zonder de 'hulp' van andere moleculen, en het kan ook chemische reacties in gang zetten of versnellen als katalysator.

De nieuwe studie geeft een aantal aanwijzingen die de mogelijkheid ondersteunen dat RNA de machinerie van het leven coördineerde voor DNA op het toneel verscheen.

"De suiker in DNA ( 2-desoxyribose) werd in geen enkele van de meteorieten gevonden die voor deze studie geanalyseerd werden", zei mede-auteur en astrobioloog bij Goddard Danny Glavin. "Dit is belangrijk omdat er een onevenwicht zou kunnen geweest zijn ten voordele van het afleveren van buitenaardse ribose op de vroege aarde, wat consistent is met de hypothese dat RNA eerst ontstaan is."