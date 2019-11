Vrijwilligers ruimen 6.000 peuken op in Zelzate: "Wij zijn onthutst"

Ongeveer 30 vrijwilligers hielden woensdagmiddag een "peukenslag" in het centrum van Zelzate. Op twee uren tijd zamelden ze maar liefst 6.000 peuken in. "We waren eigenlijk allemaal een beetje onthutst dat we op zulke korte tijd zoveel peuken bijeenraapten", zegt milieuschepen Steven de Vuyst (PVDA). Hij wil het resultaat van de actie daarom gebruiken om de bewustmaking rond het probleem van de peuken een extra versnelling te geven.

Horeca

"We vinden opvallend veel peuken in de buurt van horecazaken en winkels. Let wel: we willen deze zaken niet stigmatiseren, maar door het rookverbod op café vinden rokers mekaar vaak noodgedwongen terug op de stoep voor het café of restaurant. Of wie een winkel binnengaat gooit makkelijk zijn peuk op straat. Dat willen we ombuigen", zegt de schepen. "Sommige zaken doen wel al grote inspanningen om hun omgeving netjes te houden."

Niet straffen, maar belonen

"We gaan nu eerst de horecazaken bezoeken, die nog niet meedoen met de peukencampagne, die Zelzate samen met de intercommunale IDM al een tijdje voert. "We trachten te sensibiliseren via de bierkaartjes. Rokers kunnen in de zaken die meedoen mini-asbakjes kopen. En de zaken die deelnemen krijgen van ons een wandasbak in het hoekje waar hun rokende klanten verzamelen.