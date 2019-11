België wil de uitlevering vragen van de 2 Belgische IS-weduwen: "Het is de bedoeling dat zij hun straf uitzitten"

Rond de zes kinderen is er momenteel minder duidelijkheid of zij al dan niet kunnen terugkeren naar ons land. Normaal gezien mogen kinderen jonger dan 10 terugkeren naar België. Toen de kinderen zich in Syrië bevonden was dat heel moeilijk omdat er geen afspraken over waren. Nu die kinderen in Turkije zijn, zou het gemakkelijker zijn om ook hen terug te halen. Al blijft het afwachten of en wanneer dat kan gebeuren.