Waar zit Ghislaine Maxwell, Epsteins "fixer"? De vrouw die prins Andrews naam kan zuiveren of hem aan de galg kan praten

Na de dood van haar vader in 1991 trok Ghislaine, die aan de universiteit van Oxford afstudeerde, richting de VS om een nieuw leven te beginnen. De schulden van haar vader zinderden nog na en ze trok - naar verluidt - in in een bescheiden appartement. Ghislaine startte in de vastgoedsector en leerde de welgestelde zakenbankier Epstein kennen. Hij verschafte haar opnieuw toegang tot een wereld vol luxe. De twee werden een koppel, en na de breuk bleef de gracieuze Ghislaine trouw aan zijn zijde.



Ze rekruteerde zijn huishoudpersoneel, regelde belangrijke zakencontacten en organiseerde diners en gala's met de jetset of elite. Niet voor niets duikt de bijnaam "lady of the house" en "madam" op in gerechtsdocumenten als het over Ghislaine gaat. Haar contacten waren wijdverspreid. Ghislaine was een van de gasten op het huwelijk van Chelsea Clinton (dochter van Amerikaans oud-president Bill Clinton), werd gefotografeerd met sterren als Mick Jagger en Naomi Campbell, en mengde zich geanimeerd in gesprekken met Tesla-topman Elon Musk op het Oscarfeest van het bekende blad Vanity Fair.