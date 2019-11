Was getuigenis Sondland bezwarend voor Trump? "Smoking gun niet opgedoken omdat Sondland niet de centrale figuur is"

"De eerste bom die hij liet ontploffen, was dat hij zei dat er een quid pro quo (voor wat hoort wat, red.) was, maar hij zei dat hij alleen weet had van een quid pro quo over een bezoek aan het Witte Huis (van de Oekraïense president Zelenski, red.) , gekoppeld aan twee onderzoeken", zegt Soenens in "Het journaal". Het gaat hier over een corruptieonderzoek naar de Oekraïense gasfirma waarbij de zoon van de Democraat Joe Biden betrokken was en een onderzoek naar mogelijke Oekraïense bemoeienissen tijdens de vorige presidentsverkiezingen in de VS.