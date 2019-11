Achter de schermen van de Belgische handelsmissie in China (deel 2) : peren, studenten én voetbal

Een Belgische handelsmissie is geen handelsmissie zonder standjes met chocolade en peren en een hele reeks ambachtelijke bieren. “Maar we hebben nog een ander bekend exportproduct” zegt Jurgen Van der Velde, “en dat is voetbal”. Van der Velde is ex-keeper bij RWDM, en intussen al 10 jaar actief in het Chinese voetbal, “We hebben dan wel geen megaclubs als AC Milan of Madrid, maar België heeft wel degelijk heel wat kwaliteiten in huis die ze hier in China nog missen.”