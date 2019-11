Antwerpse onderzoekers kunnen voorspellen wie leverkanker krijgt

Van alle mensen met leverkanker is meer dan de helft besmet met het hepatitis B- of C-virus. Hepatitis is een leverontsteking. Mensen met een leverontsteking hebben tot 100 maal meer kans om leverkanker te ontwikkelen. Maar wie besmet is met dat virus, voelt dat vaak niet en er zijn ook geen uiterlijke kenmerken. Dikwijls leidt die infectie wel tot bindweefselvorming in de lever (fibrose) en dat is dikwijls een voorloper van leverkanker.

Mensen met een virale hepatitisinfectie moeten geregeld op controle, soms tot twee keer per jaar. Via beeldvorming en bloedonderzoek wordt nagegaan of de patiënt leverkanker aan het ontwikkelen is. Die controles zijn erg duur en bovendien bieden ze geen 100 procent garantie op het tijdig ontdekken van kanker.

Intensief onderzoek van wetenschappers aan de UA en het UZA, met steun van de Stichting Tegen Kanker en in samenwerking met artsen uit Antwerpen, Limburg en Rotterdam, zal daar op termijn verandering in brengen.