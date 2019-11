Appartement met uitstekend balkon? Genk vraagt daar extra geld voor

De gelijkvloerse verdieping van een appartementsblok mag niet over de rooilijn komen, meestal is dat de stoep in het centrum. Maar heel wat projectontwikkelaars laten de hogere verdiepingen bijvoorbeeld een halve meter boven de stoep uitsteken. Met die overbouw, hetzij als terras hetzij als uitstekende gevel, krijgt een appartement heel wat bijkomende ruimte. En dat wordt verrekend in de prijs van die woning.

Lucht verkopen

"Maar die projectontwikkelaars nemen - ook al is het in de lucht - een stuk openbare ruimte in. Tot nu toe betaalden ze daarvoor niet. Maar voortaan gaan we daar als stadsbestuur een toeslag voor aanrekenen, ook al is de rest van de bouwgrond dan particulier verkocht," legt burgemeester Wim Dries (CD&V) uit.

Hoeveel de maatregel extra zal opbrengen voor de stadskas, kan de burgemeester niet zeggen, omdat de grondprijzen sterk uiteenlopen. Hij vreest ook niet meteen een stijging van de woningprijzen. "Omdat de projectontwikkelaars de gewonnen oppervlakte nu al doorrekenen aan de kopers."