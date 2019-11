Belgische delegatie in China op bezoek bij Alibaba, de grootste pakjesdienst ter wereld

Op de laatste dag van de Belgische economische missie in China hebben prinses Astrid en een deel van de delegatie een bezoek gebracht aan de kantoren van Alibaba, de grootste pakjesdienst ter wereld. De prinses en haar gevolg werden in Shanghai verwelkomd door de nummer twee van het bedrijf in de hoogste wolkenkrabber van Azië, 600 meter hoog. Bekijk hierboven het verslag dat onze reporter Stefan Blommaert maakte van het bezoek.