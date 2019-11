Björn Soenens: "Fiona Hill schetst hallucinant beeld over de invloed van de Russen in de Amerikaanse politiek"

In Washington heeft Fiona Hill, de vroegere experte van het Witte Huis voor Rusland en Oekraïne, getuigd in het afzettingsonderzoek tegen president Donald Trump. Ze had het onder meer over de theorie dat Oekraïne en niet Rusland de presidentsverkiezingen in de VS zou beïnvloed hebben. "Dat is een fictief verhaal dat is opgezet en verspreid door de Russische inlichtingendiensten", zei Hill. Onze correspondent in de VS Björn Soenens zegt dat Hill "een hallucinant beeld" schetste van de invloed van de Russen in de Amerikaanse politiek. Ondertussen liet president Trump zich weer van zijn beste kant zien met een Twitter-tirade waarin hij de Democraten bestempelde als "menselijk uitschot".