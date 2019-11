Brandweer en vissers redden schaap uit havengeul in Nieuwpoort

Het schaap stond al urenlang op het einde van een golfbreker tussen de jachthaven en het natuurreservaat De IJzermonding. Het dier is wellicht afkomstig van de kudde in het natuurreservaat. Het was het noorden volledig kwijt én het was bovendien gewond aan de achterpoot. De brandweer besloot in te grijpen toen het vloed zou worden, want dan had het schaap geen schijn van kans.

Spannende reddingsoperatie

De brandweer van Nieuwpoort was tot op vijf centimeter van het schaap genaderd om het te vangen, maar toen besloot het dier om het sop in te duiken. De reddingsoperatie dreigde volledig de verkeerde kant uit te gaan. Het schaap begon steeds verder weg te zwemmen in de havengeul. Door het ijskoude water zag het er slecht uit. Duikers van de brandweer besloten in het water te gaan en het achterna te zwemmen. Op dat moment kwam net het vissersbootje Stream voorbij.

Heldhaftige vissers

De vissers twijfelden niet en besloten hun sloep uit te leggen en naar het schaap en duikers toe te varen. Samen met de twee duikers slaagden ze erin het dier aan boord te trekken en aan wal te brengen, waar de andere brandweerlieden hen stonden op te wachten. Ze kalmeerden het dier en brachten het over naar de kinderboerderij. Daar herstelt het voorlopig van de bewogen uitstap. De brandweer spreekt van een uitstekende samenwerking met de vissers van het bootje Stream.