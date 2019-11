Je zou niet meteen het verband zien, maar het leger en vooral de camouflagetechnieken hebben de kunst in ons land beïnvloed. Het idee om soldaten door camouflage onzichtbaar te maken in hun omgeving kwam er op hetzelfde moment als de opkomst van de abstracte kunst in ons land. En die kruisbestuiving levert wonderlijke inzichten op. Dat kunt u ontdekken op de tentoonstelling "Camouflage" in het FeliXart Museum in Drogenbos.