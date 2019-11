Carine gleed uit over bloemkoolblad in supermarkt: "Bij de groenten let ik op, maar bij de zuivel verwacht je dat niet"

Kijken in de koelkast

"In de supermarkt let ik altijd goed op bij de groenten. Daar kan altijd iets op de grond liggen. Maar die bewuste dag, 5 november 2018, stond ik aan de frigo's in de zuivelafdeling. Ik keek niet naar de grond, maar zocht welke yoghurt ik wilde kopen. Plots schoof mijn rechterbeen uit, over een blad van een bloemkool. Ik viel net niet, maar gilde wel en verwrong mijn been. Een werknemer van de supermarkt kwam naar me toe en nam het blad weg. Ik dacht er verder niet over na en hoopte dat de pijn snel over zou gaan."

Maar de pijn ging niet over en Carine trok toch terug naar de supermarkt. Er werd een verslag opgemaakt en ze werd van huisdokter naar verzekeringsmaatschappij naar verzekeringsmaatschappij gestuurd. "Ik ben niet thuisgebleven van het werk, maar ben wel naar de osteopaat en de kinesist gegaan om de pijn te verminderen. Het gekke is: ik wist helemaal niet dat het een verschil zou geven wáár dat bloemkoolblad gelegen zou hebben. Tot ik het bij de verzekering liet vallen. 'Ah, dat lag niet in de groenteafdeling?', vroegen ze. Die vraag is me zeker twee keer gesteld. En nee, dat weet ik heel zeker."

Afwachten

Intussen wacht Carine al een jaar op tussenkomst van de verzekering. "Nu ik dankzij de uitzending van De Inspecteur weet dat ik recht in mijn schoenen sta, ben ik nog benieuwder. Er zou toch eens een einde mogen komen aan de paperassen."