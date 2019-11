Coldplay gaat niet op wereldtournee met nieuw album om klimaat te sparen

Coldplay stelt zijn nieuwe album voor in Jordanië. "We wilden het op een plaats doen in het midden van de wereld, waar we normaal gezien niet spelen", zegt Martin. "Als je het voorrecht gehad hebt om de wereld rond te reizen, weet je dat we allemaal op dezelfde plek wonen. Met ons album willen we zeggen dat we ons niet anders voelen dan iedere mens op aarde."

Martin postte al foto's van de repetities in Amman op zijn Facebookpagina. Daaruit blijkt dat ook de Belgische zanger Stromae mee aan het repeteren is. Hij werkte mee aan het nummer "Arabesque" op het nieuwe Coldplay-album.

Op 25 november zal de groep nog een concert geven in Londen, in het Natural History Museum. De opbrengst daarvan zal naar een goed doel gaan dat zich inzet voor het klimaat.