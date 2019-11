Hoe veraf is een zelfrijdende auto? “Mensen onderschatten hoe autonoom wagens vandaag al zijn"

“We kunnen auto’s al autonoom laten rijden op een autostrade, maar in een complexere situatie zoals de Antwerpse binnenstad wordt het al moeilijker. Je zit met veel randfactoren die je moet kunnen testen. Dat doen we nu met simulaties”, zegt Peter Hellinckx, hoofd departement ICT van de Universiteit Antwerpen. De simulaties gebeuren via de computer. Daarbij moet de zelfrijdende auto een traject zoeken tussen twee gesimuleerde auto’s.

Minder ongevallen

“We kiezen voor simulaties omdat we dan zonder crashes en kosten kunnen simuleren of onze auto’s werken”, zegt Jens de Hoog, doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen. “Het is niet alleen duur, maar ook gevaarlijk om dat zo maar op de weg uit te testen.”

Kunnen we ons lot wel in handen leggen van technologie als het om zelfrijdende wagens gaat? “Een autonome wagen is niet gevaarlijker dan mensen die zelf met de auto rijden”, zegt Hellinckx. “Als we kijken naar het aantal verkeersongevallen die gebeuren op basis van menselijke fouten, zien we dat dat hoger is dan het aantal ongevallen met autonome wagens. Natuurlijk kan er met zo’n zelfrijdende wagen ook een ongeval gebeuren, maar het blijft toch beperkt.”

Nog niet meteen

Ondanks de vele testen zal je volgend jaar nog geen zelfrijdende auto kunnen kopen. “We moeten nog meer tests doen, vooral als het gaat om zelfstandig rijden in complexe situaties zoals de Antwerpse binnenstad. Er zijn veel randfactoren die je allemaal moet kunnen testen”, zegt professor Hellinckx. “Het zal nog wel een tiental jaar duren voor we met een pintje te veel in onze auto kunnen stappen en toch veilig kunnen thuis geraken.”

Zondag kan je het onderzoek rond de zelfrijdende auto’s zelf komen bekijken in The Beacon in Antwerpen tijdens de Dag van de Wetenschap.