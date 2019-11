De Planckaerts komen terug, maar dit keer renoveren ze een Frans kasteel

“Tijdens een vakantie in Frankrijk botsten we op een uitgebrand kasteel, en de rest is geschiedenis”, zeggen Eddy en zijn vrouw Christa. Het is een kasteel van Lodewijk XV dat een totaalrenovatie nodig heeft. Door een brand, vier jaar geleden, is het dak volledig weg en werd de binnenkant verwoest.

“We kijken enorm uit naar de dagen, weken en maanden die we samen mogen doorbrengen in Frankrijk, samen werkend aan één doel”, zeggen Eddy en Christa. “Uiteraard zullen er discussies zijn, tegenslagen en verbouwings­stress ... maar onze kracht zit in de familie."

Die familie bestaat naast Eddy (61) en zijn vrouw Christa (62) uit hun kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen: Francesco (37) en Magali (34) met Devon, (13) Noa (11) en Yukka (9); Stephanie (30) en Christopher (33) met Iluna (14), Mageno (11) en Elara (4); en Junior (27). Dan is er ook nog de 93-jarige Clara, Christa's moeder.

De opnames van de reeks beginnen in januari. Het resultaat is vanaf het najaar van 2020 te zien in "Château Planckaert" op Eén.