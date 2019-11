De "vergeten" interviews met Hitler verschijnen in het Nederlands: "Pers zag niet dat hij niet te vertrouwen was"

“De vergeten gesprekken met Hitler” geeft een uitstekend zicht op de wijze waarop Hitler de buitenlandse media manipuleerde en om de tuin leidde. “Het zijn interviews die later ten onrechte nog heel weinig aandacht kregen”, vertelt Frank Seberechts in “De wereld vandaag” op Radio 1. “ Ze staan in tegenstelling met zijn beruchte Duitse Tischgespräche, een soort van monologen voor zijn aanhangers. De selectie in het boek bevat geen interviews voor Duitse of Italiaanse media, want die moest hij al lang niet meer overtuigen. Dat moest hij wel nog doen met het Britse, Amerikaanse of Franse publiek.”

“Daarvoor koos Hitler samen met zijn entourage zorgvuldig journalisten uit. Al in de jaren twintig had hij een perschef aangesteld. Ze waren zo slim om te kiezen voor één persagentschap, Associated Press, dat een bevoorrechte plek kreeg. Het was een soort “embedded journalism”. De journalisten waren meestal zeer onder de indruk van Hitler. Een aantal van hen was er zelfs van overtuigd dat Hitler goede dingen deed. Sommigen gingen daar zeer ver in. Kritische vragen werden nauwelijks gesteld.”