Herinneringen aan de Abdijschool in Dendermonde: "De paters konden heel hard slaan"

“Tussen 1985 en 1990 heb ik op internaat gezeten op de Abdijschool in Dendermonde”, vertelt Steven De Schaepmeester. “Dat is dan ook de periode die ik beschrijf in het boek. Er staan zowel verhalen in van mezelf als verhalen van mijn medestudenten.”

Strenge school

“De Abdijschool was erg streng”, gaat Steven De Schaepmeester verder. “We mochten bijvoorbeeld geen jeans dragen en onze walkman moest thuisblijven. Op een dag had ik er eentje binnengesmokkeld. Die werd afgenomen en ik kreeg hem pas terug op het einde van het jaar. Er werd ook geregeld geslagen door de paters. Mensen vinden het gek dat ik ondanks alles toch fijne herinneringen heb aan de school. Het boek heeft dan ook geen bittere ondertoon.”

Pedagogische tik

“De pedagogische tik was schering en inslag bij ons. De paters konden met momenten echt heel hard slaan. Ik denk dat er wekelijks wel wat stevige tikken werden uitgedeeld.” Steven heeft het zelf ook meegemaakt: “Op mijn elfde heb ik een serieus pak slaag gekregen. Ik ben toen naar het CLB gegaan en de vrouw die er aanwezig was, was toch in shock. De vingers stonden in mijn gezicht. De school heeft zich dan geëxcuseerd omdat het iets te hard was.”

Grensoverschrijdend gedrag

“Ik heb ook een keer grensoverschrijdend gedrag meegemaakt door een opvoeder”, zegt Steven nog. “Dat heb ik ook beschreven in het boek omdat het toch een bizarre situatie is om op je 14 jaar versierd te worden door een getrouwde man terwijl je zelf nog amper vrouwen gezien hebt. Dat zijn dingen die absoluut verkeerd zijn.” Ondanks alle gekke en pijnlijke verhalen staan er toch voornamelijk positieve dingen in het boek. “Ik ben niet getraumatiseerd. Mijn verhaal is eigenlijk een interessant document over een periode die compleet passé is.”